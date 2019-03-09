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DHA YURT - KAZA YAPIP, OTOMOBİLLERİNDEN İNEREK TARTIŞANLARA BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışarak hasara neden olduğu kazada, araçlarından inerek tartışmaya başlayan kişilere başka bir otomobil çarptı 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışarak hasara neden olduğu kazada, araçlarından inerek tartışmaya başlayan kişilere başka bir otomobil çarptı 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erkonağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçeden mahalleye yönüne ilerleyen Mehmet Eyyüp Karınca yönetimindeki 63 ED250 plakalı otomobil ile Vahit Boncuk yönetimindeki 63 YA 5795 plakalı otomobil çarpıştı. Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobillerinden inen kişiler tartışmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki 63 RA 978 plakalı otomobil yolda tartışanların arasına daldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sakine Karınca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Mehmet Emin Karınca, Remziye Karınca, Melek Nur Karınca, Mesut Boncuk, Mehmet Ali Almas, Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri otopsi için hastane morguna konulurken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet Emin Karınca ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hafif yaralanan Mehmet Ali Almas kazayı anlatarak, "Yolda otomobilimiz başka bir otomobil ile çarpıştı ve aynası kırıldı. O sırada durduk sürücüler arasında tartışma çıktı ben otomobilden inmedim yolda tartışan ailem ve diğer kişilere bir otomobil gelip çarptı" dedi. Kazayı haber alan ailelerin yakınları ise hastaneye akın etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma İbrahim Ç.’yi ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastane acil servisi
- Ambulans ve askerler
- Acil servis önünde toplanan kalabalık
- Kalabalığı dağıtan güvenlik güçleri
- Sevk edilen yaralının ambulansa alınması
- Kazada hafif yaralı gencin konuşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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