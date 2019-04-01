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DHA YURT - Kırklareli'de Zeynep'in katil zanlısının evi yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:25 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vururak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu  Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.

KIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vururak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.

Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin, geçen perşembe günü ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 2 kilometre uzaklıkta metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine konuldu. Zeynep'in ölümünün ardından katil zanlısı Kerem Solako'nun boş olan tek katlı evinde bu gece yangın çıktı. Daha önce taşlanan ev boşaltılırken, polis bu grubu dağıtmıştı. Olayın ardından ise gece yarısı iddiaya göre, mahallede toplanan öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangın çevrede bulunan 3 evdede hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Yanan evin kendi evlerine de zarar verdiğini belirten Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yanan evden genel
Olay yeri inceleme ekibinden detay
Mahalleden detay
Komuşuları ile röp.
Yanan evden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

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