HABER

DHA YURT - KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 02:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, gece saatlerinde Kışla kavşağında meydana geldi. Gülüç beldesi istikametinden Ereğli'ye giden ve kırımızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Selçuk A.(24) yönetimindeki 67 UF 315 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Bülent İncekara'nın(44) kullandığı 67 LM 757 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent İncekara ve eşi Melek İncekara (40) ile diğer araçta bulunan Muhammet Emre Vural (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araçlar kaza yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yeri
-Yaralılara ambulansta yapılan müdahale
-Hurdaya dönen araçlar
-Selçuk A.’nın kullandığı araçtaki içki şişeleri
-Olay yerine gelen yaralı yakınlarını vatandaşların sakinleştirmeye çalışması
-Araçların kaldırılması
SÜRE: (2.41) - BOYUT: (496 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralıBöyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı
Karın tadını çıkartan Ankaralılar parklara akın ettiKarın tadını çıkartan Ankaralılar parklara akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.