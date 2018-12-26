DHA YURT - KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece saatlerinde Kışla kavşağında meydana geldi. Gülüç beldesi istikametinden Ereğli'ye giden ve kırımızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Selçuk A.(24) yönetimindeki 67 UF 315 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Bülent İncekara'nın(44) kullandığı 67 LM 757 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent İncekara ve eşi Melek İncekara (40) ile diğer araçta bulunan Muhammet Emre Vural (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araçlar kaza yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yaralılara ambulansta yapılan müdahale

-Hurdaya dönen araçlar

-Selçuk A.’nın kullandığı araçtaki içki şişeleri

-Olay yerine gelen yaralı yakınlarını vatandaşların sakinleştirmeye çalışması

-Araçların kaldırılması

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Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

