HABER

DHA YURT - KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 20 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 03:33 | Son Güncelleme

TUNCELİ'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü kar ve tipi nedeniyle otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

TUNCELİ'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü kar ve tipi nedeniyle otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Kararyolu'nda meydana geldi. Tunceli'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü Akpınar ilçesine 5 kilometre kala kar ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırşehir ve Akpınar devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yaralının ambulansa taşınması

Haber: KIRŞEHİR,(DHA)

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralıBöyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.