DHA YURT: KIZ KAÇIRMA KAVGASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde İskenderun'un Aşkarbeyli mahallesinde kız kaçırılması nedeniyle İsmet Yılmazer'in evinde bir araya gelen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce İsmet Yılmazer olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer, akrabaları Mehmet Yılmazer, Mustafa Yılmazer, Hasan Güllü ve Hüseyin Yılmazer İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yılmazer ve İsa Ocak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü
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- Olay yerine ambulansların gidişi
- Hastane aciline yaralıların ambulanstan indirilişi
- Olay yerinde güvenlik önlemleri alınması
- Hastaneye gelen diğer yaralılar ve güvenlik tedbirleri
- Ölen Ali'nin sağlık fotoğrafı
SÜRE:03'09" BOYUT:138 MB
Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)
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