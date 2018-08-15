DHA YURT - KIZ KARDEŞİNİ EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİ ÖLDÜRDÜ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç. (27), iddiaya göre, evlenme vaadiyle birlikte olduğu kız kardeşini terk eden Ferhat Çiftçi'yi (30) sokak ortasında tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç., polis tarafından yakalandı.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun Ç., iddiaya göre, kız kardeşiyle evlenme vaadiyle birlikte olup, daha sonra terk eden Ferhat Çiftçi ile sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Coşkun Ç., Çiftçi'ye 7 el ateş ederek kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Çiftçi'nin öldüğü belirlendi. Çiftçi'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki C.Ç.'nin, evlenme vaadiyle kız kardeşiyle birlikte olup terk ettiğini öne sürdüğü 30 yaşındaki Ferhat Çiftçi'yi tabancayla sokak ortasında öldürdüğü o anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, C.Ç.'nin yanına yaklaştığı Çiftçi'yi, telefonla konuşken tabancayla peşpeşe 7 el ateş ederek vurduğu belirlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay yerinden görüntü
- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri
- Ölen Ferhat Çiftçinin foto
Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
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