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DHA YURT - KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 06:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi.

KOCAELİ'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. aza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

HABER-KAMERA: KOCAELİ,(DHA)

***GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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