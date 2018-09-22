KOCAELİ'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. aza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
HABER-KAMERA: KOCAELİ,(DHA)
***GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Fatih Portakal'a Ankapark cevabı!
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum