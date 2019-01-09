DHA YURT - KOMŞU KATİLİNE 30 YIL HAPİS; ÖNCE TRAKTÖRLE ÇARPIP, TABURCU OLDUĞU GÜN DE TÜFEKLE VURMUŞTU

Kıbrıscık Karadoğan Mahallesi'nde oturan Mehmet Akman, 2016'nın Temmuz ayında aralarında husumet bulunan Hamdi Beyde'ye traktörle çarptı. Yaralanan Beyde hastaneye kaldırılırken, tutuksuz yargılanan Akman hakkında ise 'taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. 2017'nin Nisan ayında taburcu olan Hamdi Beyde, aynı gün Mehmet Akman ile konuşmak için bir araya geldi. İki komşu arasında tartışma çıktı. Mehmet Akman, tartışma sırasında eşine küfrettiğini iddia ettiği Hamdi Beyde'yi tüfekle ateş ederek öldürdü. Akman, olayın ardından kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 8 ay sonra, daha önce de 'kasten yaralama' suçundan sabıkası bulunan Mehmet Akman'ın son olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde pansiyonda kaldığını tespit etti. Akman, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla pansiyonun önünde gözaltına alındı. Mehmet Akman'ın üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Akman'ın 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Mehmet Akman'ın kaçak yaşadığı dönemde ona yardımcı olan tanıdıkları S.E., S.E., K.G. ve E.B. hakkında da 'suçluyu kayırma' ve 'delilleri gizleme' suçundan dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Akman ile tutuksuz yargılanan S.E., S.E., K.G. ve E.B. ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akman, yazılı savunmasını mahkemeye verdiğini ifade ederek, başka savunma yapmak istemediğini belirtip beraatini talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar da, kendilerinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatlarine karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz verilen Mehmet Akman'ın avukatı Aydan Özdemir ise müvekkilinin ilk eylemi olan traktörle çarpma olayını kabul etmediğini ifade ederek, "Kendisi bu durumu daha önce anlatmıştı. Bu nedenle bu eylem bakımından beraat talep ediyoruz. Ayrıca ikinci eylemde ise sanığa karşı ağır küfürler edildiği tanık beyanlarında vardır. Bu küfürlerin müvekkilde meydana getirdiği ağır tahrik neticesinde eylemi gerçekleştirmek zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Akman'a, kendisine edilen küfürler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl ve cinayetten 9 ay önce gerçekleşen traktörle çarpma olayında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklara ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini gizlemek' suçlarından 5'er ay hapis cezası vererek, bu sanıklar bakımından hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Jandarma aracının adliye önüne gelmesi

- Jandarmanın cinayet şüphelisini adliyeye götürmesi

- Adliye yazısından detay

Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU - Kamera: ANTALYA (DHA)

