DHA YURT - KOMŞULARIN OTOPARK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ; 3 ÖLÜ, 5 YARALI-1

Gaziantep'te kom\u015fu aileler aras\u0131nda ara\u00e7 park yeri nedeni ile \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6nd\u00fc. Av t\u00fcfeklerinin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 5 ki\u015fi yaraland\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130LD\u0130\nGAZ\u0130ANTEP (DHA)PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O \u00fcnl\u00fcy\u00fc tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?\u0130zmir'de, fuar kap\u0131lar\u0131n\u0131n\u00a0\u00f6nlerinde yo\u011funluk ya\u015fand\u0131Emniyetten \u0130BB haberine yalanlama
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