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DHA YURT - Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 05:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İZMİR'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Aydoğdu Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde Oyak siteleri yakınında meydana geldi. 35 YK 896 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun ortasında bulunan refüje çarptı sonra da yol kenarındaki demir korkulukları aşarak, yol ve istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulanslara alınan 4 yaralıdan 3'ü Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, 1 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde ayakta tedavi edilen yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Öte yandan, kaza sırasında otomobilin çarptığı demir korkuluklar da sitenin içerisindeki park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü. Korkulukların üzerine düştüğü otomobillerde hasara oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Yoldan görüntü
-Otomobilden görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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