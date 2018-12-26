HABER

DHA YURT - KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 04:07 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, daha sonrada takla attı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, daha sonrada takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü Sedat Aktakka (36) yaralandı.
Kaza, Zafer Mahallesi Ordu Caddesi Kırlı Kahveleri mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Sedat Aktakka (36) yönetimindeki 09 R 3497 plakalı otomobil, 4.Sokak'tan Ordu Caddesi'ne dönmek istediği sırada orta refüje çarptı, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Aktakka otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda sürücü Aktakka otomobil içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Sedat Aktakka, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, devrilen otomobil, çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza bölgesinden detay görüntüler
-Devrilen otomobilden görüntüler
-Kurtarma çalışmalarından görüntüler
-Yaralının otomobil içerisinden çıkarılışından görüntüler
-Yaralı sürücünün 112 ambulansına götürülüp bindirilişi
-Ambulansın Nazilli Devlet Hastanesine gidişi
-Olay yerinden detay görüntüler
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralıBöyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.