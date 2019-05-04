DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü (EK BİLGİYLE YENİDEN)

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

SURİYE'nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) Konya'daki evine ateş düştü.

Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir'e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir'in evli ve bir kızı olduğu belirtildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in acı haberi, Ankara Çankaya'da oturan eşine de verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri görevlilerden şehit haberini alan eşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu binaya, Türk bayrakları asıldı. Cenaze evinin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Şehidin yakınları ve komşuları, başsağlığı ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in, yarın öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit evinden görüntüler

-Şehit evine askerlerin bayrak asması

-Şehidin vesikalık fotoğrafı

-Detay

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- Askeri yetkililerin eve gelmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

