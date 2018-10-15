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DHA YURT - KÖPEĞİ, TAVUKLARINI YEDİĞİ İÇİN AĞACA İPLE ASIP ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde R.B.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde R.B. (48), iddiaya göre, tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusu M.Ö.'nün (50) köpeğini iple ağaca asarak öldürdü. R.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeğinin komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. M.Ö., şüpheli R.B.'den şikayetçi oldu.

'TARİFSİZ ACI'

Vahşet karşısında büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirten Hayvan Koruma Gönüllüleri Derneği Üyesi Gaffur Paçalı ise bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. 'Hayvan tavuklarımı yiyor, bahçeme geçiyor' diye hayvanı asmışlar. Şu hayvan poposu yere değdiği için ölene kadar çektiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Burada bu tür vakalar genellikle yaşanıyor ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Allah kahretsin bunu yapanı. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli R.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEĞİ AĞACA ASAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın şüphelisi olarak aranan R.B jandarmaya teslim oldu. Şüpheli R.B ifadesinde köpeğin sokak köpeği olduğunu ve M.Ö. tarafından 6 aydır bakıldığını ancak kendisine ait tavukları yediğini söyledi. Bu durumu komşusuna söylediğini ancak sonuç alamadığını ifade eden R.B, sinirlerine hakim olamayarak pazar günü akşam saatlerinde boğazına ip geçirerek fındık ağacına asarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Kocaali ve Akçakoca Belediyelerinin sokak köpeklerini mahallelerine bıraktığını ve tavuklarına verilen zarardan dolayı sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Ayrıca jandarma, Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede öldürülen köpeğin kulağında sokak hayvanı küpesi olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.B, yarın adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Köpek ağaca asılı halde
-Vatandaşın isyanı ve anlattıkları

Haber-Kamera Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)-

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