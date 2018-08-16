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DHA YURT - KOYUN YÜKLÜ KAMYONDA SAKLANMIŞ UYUŞTURUCUYU DEDEKTÖR KÖPEK ALFA BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 02:11 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı fırsat bilen zehir tacirlerinin, batı illerine sevk etmek istedikleri uyuşturucuyu küçükbaş hayvan yüklü kamyon ile gerçekleştirme planları dedektör köpek 'Alfa'nın hassasiyeti ile sona erdi.

KURBAN Bayramı'nı fırsat bilen zehir tacirlerinin, batı illerine sevk etmek istedikleri uyuşturucuyu küçükbaş hayvan yüklü kamyon ile gerçekleştirme planları dedektör köpek 'Alfa'nın hassasiyeti ile sona erdi. Van Edremit'te arama yapılan küçükbaş hayvan yüklü kamyonda, zulalanmış yaklaşık 105 kilo eroine el konuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle batı illerine küçük ve büyükbaş hayvan sevkiyatında artış yaşanırken, polis ekipleri de olası suç faaliyetlerini önlemek için karayollarında önlemlerini arttırdı. Uyuşturucu tacirlerin bayramı fırsat bilerek batı illerine sevkiyat planlarını ise dedektör köpek Alfa ortaya çıkardı. Van'ın Edremit ilçe çıkışından uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, H.Ö. yönetimindeki 33 NV 431 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu durdurdu. Kasasında bulunan küçükbaş hayvanblar indirildikten sonra dedektör köpek Alfa ile arama yapıldı. Alfa'nun tepki vermesi üzerine kamyonda detaplı arama gerçekleştirildi. Didik didik aranan kamyondaki kalasların arasına gizlenmiş 104.735 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde emniyete götürülürken, kamyon sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(Polis kamerası)
- Kamyondaki hayvanların indirilmesi
- Dedektör köpeğinin araca tepki vermesi
- Polisin arama yapması
- Kalasları içinden çıkan uyuşturucu
- Detaylar

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

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