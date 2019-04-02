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DHA YURT - KULLANILMAYAN ÇİFTLİK EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 02:42 | Son Güncelleme

ADANA’da evinin yakınında bulunan kullanılmayan çiftlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başından tabancayla vurulan Suat Duruhan, hayatını kaybetti.

ADANA’da evinin yakınında bulunan kullanılmayan çiftlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başından tabancayla vurulan Suat Duruhan, hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi 2938 Sokak’ta kullanılmayan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, tek el tabanca sesi ve ardından yardım çığlığı duyan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında plakasını alamadıkları bir otomobilin hızla sokaktan ayrıldığını gördü. Yardım çığlığının boş çiftlikten geldiğini fark eden mahalle sakinleri, olay yerine gittiklerinde Suat Duruhan’ı başından vurulmuş halde bulunca durumu polise ve yakınlarına bildirdi. Yakınları tarafından otomobil ile kentteki bir özel hastaneye götürülen Duruhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada olay yerinde inceleme yapan polisler, bir adet boş kovan buldu.

Katil zanlısı ya da zanlılarının kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Boş çiftliğin dış görüntüsü
- Olay yeri inceleme polisinin çalışması
- Polislerin çift içindeki incelemesi
- Polis aracından görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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