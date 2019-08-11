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DHA YURT - KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kumluca'ya bağlı Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri ve 70 orman işçisi yangına müdahaleye başladı. Deniz kıyısına yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yangın bölgesine hafif rüzgarın etkili olduğu ve yangının mesire alanlarına yakın bölgede çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Helikopterin su alması
- Yangın bölgesinden detaylar
- Yanan alandan görüntüler

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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