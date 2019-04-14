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DHA YURT - LASTİĞİ PATLAYARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 7 KİŞİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 01:27 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı 7 kişi yaralandı.  Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

ADIYAMAN’da lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Sergen Yılmaz'ın kullandığı 63 DU 030 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkarak takla atan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkan sürücü Sergen Yalçın ile Uğur, Meral, Seray, Hatice, Senem ve Gazi Çalışkan'ı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruştuma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Ambulaslardan görüntü
- Yaralıların ambulansa bindirilmesi
- Toplanan vatandaşlar
- Polisin önlem alması
- Yaralıların hastaneye götürülmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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