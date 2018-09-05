DHA YURT - Lice ve Hani'deki operasyonlar bitti: El yapımı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde 3 gündür süren operasyon bitti, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı da askerlerce imha edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Uyuşturucu tarlasından görüntü
-Ele geçirilen malzemeler
-EYP'nin imha anı
Haber: DİYARBAKIR,(DHA)
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