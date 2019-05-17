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DHA YURT - MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE KALAN GENÇ, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 04:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan maden işçisi Taner Nasuhoğlu’nun (19) kalbi durdu.

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan maden işçisi Taner Nasuhoğlu’nun (19) kalbi durdu. Nasuhoğlu'nun kalbi, müdahaleler sonucu hastanede yeniden çalıştırıldı. Bir hafta sonra doğum günü olduğu öğrenilen Nasuhoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Göçük, bugün saat 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Taner Nasuhoğlu, ormanlık alanda ruhsatsız olarak işletildiği ileri sürülen maden ocağındaki göçükte kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. 19 yaşındaki genç, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. İşçiler, Taner Nasuhoğlu'nu kendi araçlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada yolda maden işçisinin kalbi durdu. Acil servisteki doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Nasuhoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Öte yandan, Sapça Köyü’nde oturan Nasuhoğlu’nun 23 Mayıs'ta 19’uncu yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastaneden genel ve detay görüntüler
-Otomobilden görüntü
-Taner Nasuhoğlu'nun fotoğrafları
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

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