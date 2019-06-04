DHA YURT - Magazin gazetecileri ölümden döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. O sırada tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Ege ve Akdeniz'deki turistik yerleri tercih etti. Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere Bodrum'a giden Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Cennet Koyu'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça Kızı Oteli'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci dineze atlarken, kaptan Osman Demirkoz ise tekneden çıkamadı.