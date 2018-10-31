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DHA YURT - Malatya'da silahlı kavga 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 03:24 | Son Güncelleme

MALATYA'da 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi, darp neticesinde de 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi, darp neticesinde de 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Emrah Yıldırım (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Dabakhane Mahallesi Bebek Sokak'ta meydana geldi. Bir eğlence merkezinde kimliği henüz tespit edilemeyen ve alkollü oldukları iddia edilen 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonrası Emrah Yıldırım, Evren Yıldırım ve Sabri Korkmaz yaralanırken, Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke de darp neticesinde yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan Emrah Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Enver Yıldırım'ın ise durumunun kritik olması nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi.

Olay sonrası bir süre inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana el koyup, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini ve Mobese kayıtlarını inceledi. Kavga sonrası olay yerinden kaçan A.Ş., M.K. ve H.Y polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Çok sayıda boş kovan
- Polis ekipleri
- Olay yeri inceleme ekipleri
- İsabet eden duvar
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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