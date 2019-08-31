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DHA YURT - Malkara'da ormanlık alanda yangın: 200 dönümlük alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 03:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan kül oldu.

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan kül oldu.
Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağpınarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi.
Alevlere 10 arazöz, 4 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. 200 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve meşe ağacı zarar gördü.
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz ile birlikte kurum amirleri yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alev alev yanan ağaçlardan ve ormandan detay
-Yangın söndürme çalışmalarından detay
-Ekiplerin çalışmasından detay
-Traktör, iş makineleri, arasözlerin çalışması
-Yanan ormanlık alan
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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