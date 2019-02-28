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DHA YURT - MANDIRADA KUMAR OPERASYONU: 54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 01:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katıldığı operasyon düzenlendi. O.A.'ya ait olduğu tespit edilen mandıraya düzenlenen baskında 6'sı kadın 46 kişi hakkında kumar oynamak suçundan, 8 kişi hakkında ise kumar oynattıkları şüphesiyle işlem yapıldı.

Mandırada yapılan aramada ise tombala makinesi ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, kimlik kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şüphelilerin yakalanması
- Şüphelilerin ekip aracına alınması
- Polis ekiplerinin araması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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