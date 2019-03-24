DHA YURT - MANİSA'DA ELİ BIÇAKLI TARAFTAR SAHAYA GİRDİ 

MANİSA’da oynanan amatör maçın 72’nci dakikasında çıkan olaylarda bıçak çekerek sahaya girdiği iddia edilen bir taraftar, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. 6 oyucunun kırmızı kart gördüğü maçta, takımlardan birisinin güvenlik nedenini gerekçe göstererek sahaya çıkmamasıyla karşılaşma tatil edildi.

Şehzadeler ilçesi 8 Eylül Stadyumunda 2. Amatör Küme B gurubu 4’üncü haftasında oynanan Alaybey İdman Yurdu-Hacıhaliller Gedizspor maçı 72. dakikada çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi. Hacıhaliller Gedizspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta Alaybey İdman Yurdu oyuncusu Serdar, Hacıhaliller Gedizspor oyuncusu Buğra ile orta sahada girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Serdar’ın kırmızı kart görmesiyle Alaybeyspor kalecisi Emrah, kartın yanlış olduğunu anlatmak için hakemin yanına gittiği sırada, tribünlerden bir taraftarın elindeki bıçakla sahaya girdiği iddia edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen taraftarın elindeki bıçağı tekmeyle savuran kaleci Emrah da kırmızı kart gördü. Maçta Alaybeyspor oyuncularından toplamda 6’sına kırmızı kart gösterildi. Öte yandan sahaya giren eli bıçaklı olduğu iddia edilen taraftar bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Maç güvenlik nedeniyle iptal edildi. Maç ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanacağı öğrenildi.