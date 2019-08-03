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DHA YURT - Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)-

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