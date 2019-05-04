DHA YURT - Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı

\u00d6SO, Azez'de PKK\/PYD kontrol\u00fcndeki k\u00f6ylere operasyon ba\u015flatt\u0131, Maranez K\u00f6y\u00fc ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131ld\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130LD\u0130\nSUR\u0130YE (DHA) D\u00fcnyalar\u0131 tamamen dijital olan bir nesli nas\u0131l koruyabiliriz?\u00d6\u011fretmen ile bedensel engelli \u00e7ocu\u011fun dans\u0131 T\u00fcrkiye g\u00fcndemine oturduYaya \u00f6nceli\u011fi a\u00e7\u0131lan stantta uygulamal\u0131 olarak anlat\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum