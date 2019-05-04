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DHA YURT - Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

ÖSO, Azez'de PKK/PYD kontrolündeki köylere operasyon başlattı, Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı.

ÖSO, Azez'de PKK/PYD kontrolündeki köylere operasyon başlattı, Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı.

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SURİYE (DHA)

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