DHA YURT - MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

MARMARİS'teki ormanlık alanda çıkan yangında 20 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde bugün öğleden sonra orman yangını başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı. Yangın kontrol altına alındı.
20 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, “Bördübet mevkiinde bugün saat 14.52’de başlayan yangına 15.05’de ilk müdahale yapıldı. Yangına 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 6 helikopter, 3 uçak, 9 teknik eleman, 6 memur, 225 söndürme işçisi, 50 mükellef söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın saat 19:30’da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yangından helikopter çekimi görüntü
Haber: Cavit AKGÜN / Kamera: MUĞLA, (DHA)
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