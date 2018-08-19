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DHA YURT - Marmaris'teki yol kontrolünde sürücülere karanfil ve çikolata ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 03:12 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaymakam, polis müdürü ve jandarma komutanı yol kontrolünde durdurulan vatandaşlara çikolata ve beyaz karanfil verdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaymakam, polis müdürü ve jandarma komutanı yol kontrolünde durdurulan vatandaşlara çikolata ve beyaz karanfil verdi. Tatile gelen sürücüler, yapılan kontroller için güvenlik güçlerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde, Kurban Bayramı sonuna kadar her gün yapılacak genel asayiş ve yol kontrollerinin ilki dün gündüz saatlerinde gerçekleştirildi. Asayiş, trafik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik büro polislerinin katılımlarıyla Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça Karayolu'nda denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndaki güvenlik güçlerinin ve denetimi yapılan sürücülerin bayramını kutladı. Ardından Muğla Karayolu'ndaki kontrol noktasında olan polislerin bayramı kutlandı. Yol kontrolü yapılan sürücülerle sohbet eden Kaymakam Yüksel denetimler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Sürücülere beyaz karanfil ile çikolata ikram edildi. Polisler, denetim yaptıkları sürücülere İçişleri Bakanlığı'nın bastırdığı trafik kurallarını anlatan el ilanlarını dağıttı. Kaymakam Yüksel, beraberindeki heyet ile ilçenin kırsalında bulunan mahallelere de giderek buradaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

"HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Kaymakam Celalettin Yüksel, "İçişleri Bakanımızın dediği gibi sürücülerimize "Hoşgörün bol, saygın sonsuz olsun" diyoruz. Bayram süresince polis müdürü ve jandarma komutanımızla birlikte sokakta olacağım. Misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatilini geçirmesi için denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecektir. Vatandaşlarımız yapılan denetimlerden memnun ve daha sıklıkla yapılmasının kendilerine huzur verdiklerini belirttiler. Misafirlerimizin gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İlçe protokolünün katıldığı yol denetimlerinden görüntü
- Kaymakam Celalettin Yüksel'in sürücülere karanfil ve çikolata vermesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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