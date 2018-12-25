TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Menbiç'in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirirken, kentin batı kırsalındaki Arimah beldesi terör örgütü PKK/PYD tarafından rejim güçlerine bırakıldı.

Terör örgütü PKK/PYD denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Menbiç, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat'ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu. TSK'nın olası operasyonu öncesi ABD'nin de askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmasının ardından iyice çıkmaza giren terör örgütü PKK/PYD, bu kez rejim güçleri ile anlaşma yoluna gitti.

Zeytin Dalı Harekatı öncesi de elindeki bölgeleri TSK'nın almaması için rejim güçlerine bırakmak için girişimleri olan terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu'nun güney ve kuzey cephelerine takviye yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği Menbiç'in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü rejime devretti.

Beldenin kontrolünün rejime bırakıldığının duyulmasının ardından Menbiç'teki cephe hatlarında bulunan ÖSO unsurları olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD'nin, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü rejime devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüleri)

-Çekilme görüntüleri

-Genel ve detaylar

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA)

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