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DHA YURT - Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

MERSİN’in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN’in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı’nda meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.

Görüntü Dökümü
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- Mahalle esnafı ile röportaj
- Zanlının evnini bulunduğu sokağın görüntüsü
- Apartman girişi ve balkonun görüntüsü
- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

SÜRE: 01'40" BOYUT: 181 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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