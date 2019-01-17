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DHA YURT - MERSİN'DE KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 01:52 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya-Mersin yolu ile 19 Mayıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Arif Fakhı (40) yönetimindeki 33 ZD 958 plakalı kamyon, Berk Yılmaz'ın (23) yönetimindeki 33 AAL 679 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonda bulunan Mehmet Fed (41) ve otomobildeki Serkan Şimşek (26), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinden görüntü
- Kazaya karışan kamyon ve otomobilin görüntüsü
- Yaralılardan görüntü
- Kazayı gören vatandaşlar ile röp.
- İtfaiye ve polislerden görüntü

Süre: 04'00" Boyut: 140 MB

Haber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)

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