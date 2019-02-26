HABER

DHA YURT - Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:25 | Son Güncelleme

MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.

MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı’nda meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi. Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül’ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Olay yeri ve güvenlik önlemleri
-Çevredeki kalabalık
-Cenazelerden görüntü
-Cenazelerin araca konulması
-Ölenlerin yakınlarının feryatları
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Elektrik direklerindeki leylek yuvaları yenilendiElektrik direklerindeki leylek yuvaları yenilendi
Karabük’te yeni bekçiler göreve hazırKarabük’te yeni bekçiler göreve hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Yarın başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dedi

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

AVM önünde bebek cesedi bulunmuştu! Büyük sır aydınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.