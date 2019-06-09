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DHA YURT - Metal parçasından zehirlenen 2 kişi için 'Acil Servis' karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 03:16 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de, kestikleri metal parçasından  sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile gelen biri Suriyeli 2 kişinin tedavisi için Acil Servis karantinaya alındı.

KIRKLARELİ'de, kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile gelen biri Suriyeli 2 kişinin tedavisi için Acil Servis karantinaya alındı.
Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey beldesinde bir hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriyeli olduğu belirtilen M.M., topladıkları atık malzemeleri götürdükleri depoda, bir metal parçasını kesmeye başladı. Kesim sırasında metalden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi kendi imkanları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar 2 kişiye müdahale ettikleri sırada gazdan etkilenmeleri üzerine, hastanenin Acil Servisi karantinaya alınarak, hasta kabulü de durduruldu. Başvuran hastalar başka hastanelere yönlendirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, sızıntının meydana geldiği hurdacıda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTALAR İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ, HASTANE NORMALE DÖNDÜ
Kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne başvuran Y.E. ile Suriyeli M.M., ilk müdahalelerinin ardından özel kıyafetli ekipler tarafından ambulansa alınarak İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hurdacıda yapılan incelemede ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlamadı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Hastanenin tedbir amaçlı bir süre hasta alımına kapatılmasının ardından izolasyon çalışmalarının tamamlamasıyla tekrar açıldığını belirten Cerit, "Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde izolasyon tedbir amaçlı geçici kısmı olarak tedbirlerimizi artırmıştık yoğun bir şekilde başka etkilenen kişi olmasın diye. 2 hastayı İstanbul'a ileri merkeze sevk ettik, şu an hastanemiz açıldı hastalarımızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Hastane tabelası
Hastane içinden detay
Dr. Çiğdem Cerit ile röp.
Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)

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