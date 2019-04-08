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DHA YURT - MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy’a silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 07:58 | Son Güncelleme

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay ilçesine giderken silahlı saldırıyı uğradı.

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay ilçesine giderken silahlı saldırıyı uğradı. Aracına 5 kurşun isabet eden Boy, saldırıyı yara almadan atlattı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kars Susuz yolu Mezra köyü mevkiinde meydana geldi. MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın selektör yaptığını gören Boy, tanıdık olabilir düşüncesiyle aracını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet eden araçta hasar oluşurken Boy, saldırıyı yara almadan atlattı.
Olayın ardından saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, jandarmayı aradı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatırken, jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.
Boy, kimseyle bir husumetinin olmadığını, saldırının siyasi olup olmadığını bilmediğini, jandarma ekiplerinin gerekli çalışmaları ve incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Araçtan genel ve detaylar
Kurşun izleri
Aracın çekiciyle götürülmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)

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