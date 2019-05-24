HABER

DHA YURT - MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 04:31 | Son Güncelleme

KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42), belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı.

KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42), belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Öztoklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi'ne gitti. Mahalle meydanında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması nedeniyle selefi İYİ Partili Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ile kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Koç, belediye başkanı Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Tartışmaya belediye çalışanlarından Ümit Kalkan'ın da katıldığı öğrenildi. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Saldırının duyulmasıyla, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve partililer Ilgın Devlet Hastanesi'ne akın etti.
Olayın ardından saldırgan Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Hastanenin acil servisinden görüntü
-Acil servis önündeki kalabalık
-Öztoklu'nun fotoğrafı
Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırıKonya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı
Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı!Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'istihdam' müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'istihdam' müjdesi!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı!

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sitemi teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.