HABER

DHA YURT - MURAT NEHRİ'NE ÇOCUKLARDAN 4'Ü BOĞULDU, 1'İNİN YAŞAM SAVAŞI DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencilerinden 5'i akıntıya kapıldı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencilerinden 5'i akıntıya kapıldı. Çocukların 4'ü boğuldu. 1'nin tedavisi devam ediyor.

Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünde Kuran kursu öğrencileri, Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan 5'i akıntıya kapıldı. Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 4 çocuğu kıyıya çıkardı. 1 çocuğa ise ilk anda ulaşılamadı.

Ruhat Burukanlı(12), Muhammed Demir(11) ve İlhami Demirbilek'in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuğun cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım'ın(12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Boran Yıldırım, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye giden Muş Valisi İlker Gündüzöz, arama çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gündözöz, "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor" dedi.

İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Kayıp son çocuk olan Taner Güven'in(10) cansız bedeni de saat 20.22'de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan ve daha sonra hastaneye de giden Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü, birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, hastane önündeki ailelere, başsağlığı dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
- Nehirdeki arama çalışmaları
- Çevrede toplanan yakınları
- Alınan güvenlik önlemleri
- Kaybolan son çocuğun bulunması ve ambulansa taşınması
- Hastane önünden detaylar
- Vali'nin açıklaması
- Detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)-

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandıSayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.