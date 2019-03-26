HABER

DHA YURT - Narenciye paketleme tesisinin deposunda korkutan yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

ADANA’da ber narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.

ADANA’da ber narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Yangında, plastik meyve kasalarının bulunduğu yaklaşık 3 bin metrekarelik deponun çatısı çökerken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karata Yolu üzerindeki bir narenciye paketleme tesisinin deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören tesis çalışanları, kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede 3 bin metrekarelik depoyu sardı. Plastik ve tahta narenciye kasalarının bulunduğu depodaki alevlere 5 itfaiye aracı ve 3 tanker ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

Depodaki alevlere köpük sıkılarak soğutma çalışmasına devam edilirken, yangında yaralanan işçinin bulunmadığı belirtildi. Çevredeki diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alınan yangın, tesiste büyük çapta maddi hasara yolaçtı. Yangının kesin çıkış nedeni, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemede belli olacağı belirtildi.

Ekiplerin, yangın alanındaki çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
İtfaiyenin müdahalesi
Alevlerden görüntü
Ekiplerden görüntü
Havadan görüntü (yakındaki bir tepeden)
Çöten çatı
Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Can ÇELİK / ADANA,(DHA)

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Fatih'te iki gecekondu alev alev yandıFatih'te iki gecekondu alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.