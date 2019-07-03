DHA YURT - NAZİLLİ'DE PALET FABRİKASINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrika yakınlarında evlerin bulunması nedeniyle paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi 551. Sokak üzerinde bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede etti. Bu arada, fabrikanın yakınlarında evler olması nedeniyle ev sahipleri panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra tamamen söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Osman Yalın, yangınla ilgili, "Mahallemizde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye söndürmeyi başardı. Mahallemiz büyük bir tehlike atlattı diyebiliriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın bölgesinden detay görüntüler

-İtfaiye araçlarından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

-Yeni Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Yalın’ın açıklamaları

-Mahalle sakinlerinin de itfaiye ekiplerine yardım etmelerinden görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

