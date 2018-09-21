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DHA YURT - Nehre düşen alkollü kişiyi belediye çalışanı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 03:42 | Son Güncelleme

ADANA'da köprüden Seyhan Nehri'ne düşen kimliği belirsiz alkollü bir kişi, parkta sulama ekibinde çalışan Mehmet Nuri Belen'in uzattığı hortuma tutunarak boğulmaktan son anda kurtuldu.

ADANA'da köprüden Seyhan Nehri'ne düşen kimliği belirsiz alkollü bir kişi, parkta sulama ekibinde çalışan Mehmet Nuri Belen'in uzattığı hortuma tutunarak boğulmaktan son anda kurtuldu.
Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Park'ın sulama ekibinde görev yapan Mehmet Nuri Belen, işini bitirip eve gideceği sırada Girne Köprüsü üzerinden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gördü. Durumu polise bildiren Belen, suda çırpınan kimliği belirsiz adamı kurtarmak istedi. Yüzme bilmediği için suya giremeyen Belen, tutması için parkta sulamada kullandığı hortumu uzattı. Suya uzatılan hortumu tutan adam, Belen ve arkadaşları tarafından nehirden çıkartıldı. Alkollü olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği gözlenen kimliği belirsiz kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Seyhan Nehri'ne düşen kişinin yerde yatarken ki görüntüsü
- Yerde yatan adam ve çevresindeki vatandaşlardan görüntü
- Sağlık ekibinin sudan çıkartılan adamı sedyeye taşıması
- Sedyeye alınan adamın ambulansa götürülmesi
- Ambulansın gidişi
- Adamı kurtaran Mehmet Nuri Belen ile röp.
- Nehirden görüntü
- Belen'in bisikletine binip, arkadaşlarıyla gidişi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'46" - BOYUT: 512 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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