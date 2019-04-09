DHA YURT - Niğde’ye şehit acısı düştü

SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep’teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, bugün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, yarın Gaziantep’te yapılacak törenin ardından Niğde’ye getirileceği ve Orhanlı kasabasında toprağa verileği bildirildi.

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Haber: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

