DHA YURT; NUSAYBİN'DE ATIK SU BORUSU TIKANINCA EVLERİ SU BASTI

MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde atık su borusunun tıkanmasıyla iki binanın zemin katındaki ev ve işyerini su bastı. Nusaybin ilçesindeki Yeşilkent mahallesi Altan sokakta yer altında geçen atık su borusunda dün sıkışma meydana geldi. Boruların sıkışmasıyla Tatlı ve Doğan apartmanındaki zemin katlarındaki bir çok daireyi ile bazı işyerlerini su bastı. Evlerini su basan bina sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye edememelerinden dolayı dün geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, tıkanan atık su borularının arızasını gidermek için çalışma başlattı. Ekipler, evlerde biriken suyun tahliye edilmesi için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Evni su basmasından dolayı mağdur olduklarını anlatan Talat Alp, "Evimizi atık suyun basması nedeniyle halı, yorgan, bazı kuru gıdamız ıslanarak kullanılamaz hale geldi. Çaresizlikten engeli çocuğumu komşulara götürmek zorunda kaldım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Su basan evlerden görüntü

-Suyu tahliye eden bina sakinleri

-MARSU ekiplerinin çalışmaları

-Ropörtajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) -

