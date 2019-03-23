HABER

DHA YURT - ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN ÇIKTI: 5 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 03:26 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci dumandan etkilendi.

EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilerden 2'si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, gece yarısı Kocasinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında 2 öğrencinin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına uykuda yakalandığı öğrenilen 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan kurtardı. Dumandan zehirlenen 2 öğrenci, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Üst katta oturup dumandan etkilenen 3 öğrenci de gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Apartmandan genel
İtfaiye ekipleri
Apartmandan detay
Yangını anlatan öğrenciler
Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı
Çavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududurÇavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşet! Kuzenini kalbinden bıçakladı

Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.