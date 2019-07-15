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DHA YURT - Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 05:05 | Son Güncelleme

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sokaklardan ve vatandaşlardan görüntüler
-Röp.
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU(Erzurum),(DHA)

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

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