HABER

DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

ORDU’nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

ORDU’nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu’da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu’nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Vatandaşların çektiği hortumla ilgili cep telefonu görüntüleri

Haber: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Akciğer nakli için 2 yıl bekledi, öğretmenlik hayallerini gerçekleştiremeden hayata veda ettiAkciğer nakli için 2 yıl bekledi, öğretmenlik hayallerini gerçekleştiremeden hayata veda etti
Ordu’da hortumOrdu’da hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.