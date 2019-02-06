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DHA YURT - Otistik engelli Utku'ya polislerden sürpriz doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 07:55 | Son Güncelleme

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 yaşındaki otizmli Utku Günay için sürpriz doğum günü düzenledi.

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 yaşındaki otizmli Utku Günay için sürpriz doğum günü düzenledi. Babasının aracını durduran polis ekipleri tarafından kulübeye getirilen Utku, kendisi için hazırlanmış doğum günü pastasını görünce duygulandı.
Bursa'da yaşayan Serkan Günay, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta atarak 13 yaşındaki oğlu Utku'nun otistik engelli olduğunu, polisleri çok sevdiğini belirterek, oğlunun doğum gününün polislerle birlikte kutlamasını istediğini belirtti. Mesajın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa-İstanbul yolu üzerinde bulunan Engürücük Polis noktasında doğum günü hazırlıklarına başladı. Polis noktasını süsleyen ekipler, Utku'nun babasının aracını durdurdu. Sürpriz doğum gününü belli etmeyen polis ekipleri araç içindekilerin kimlik sorgulamasını yaptıktan sonra Utku'nun ailesini polis noktasına davet ettiler. Kendisi için süslenmiş polis noktasına giren Utku, polis ağabey ve ablaları tarafından doğum günü pastası ile karşılandı. Pastayı gören Utku ve ailesi duygulanırken polisler Utku'yu alkışladı. Polis ağabey ve ablaları ile mumları üfleyen Utku, pastasını polislerin elinden yedi. Polislerle bir süre konuşan Utku daha sonra ekip aracına binerek tur attı.
Çocukları için düzenlenen sürpriz doğum günü için ailesi mutlu olurken, emniyet yetkilileri 'Her çocuk mutlu olsun' projesi kapsamında çocukların gönlünü kazanmaya devam edeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Utku'nun babasının aracının uygulama nıktasındaki polis tarafından durdurulması
-Kimlik kontrolünün yapılması
-Polis noktasına gelişleri ve sürprüz doğum günü kutlaması
-Pasta kesilmesi
-Utku'nun polis aracına binmesi
-Detaylar
SÜRE: 04.06 - BOYUT: 462 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA)

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