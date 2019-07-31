DHA YURT - Otluk alanda çıkan yangın, otoparkta sıçradı; 25 araç alevlerden etkilendi-1

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yediemin Deposu'nun yanındaki otluk alanda çıkan yangın, otopark alanına da sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait, aralarında hurda araçların da olduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.

Yeşilova semtinde, yerleşim yerleri içindeki otluk bir alanda, saat 19.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanında bulunan, Yediemin Otopark'ına da sıçradı. Çeşitli marka ve mdoellere ait yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi. Birçok araç kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarına çevredeki esnaf da katıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan araçlardan görüntü

- Alevlerden görüntü

- İtfaiyenin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

