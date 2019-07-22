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DHA YURT - Otomobil dereye uçtu: Sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 05:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 10 metrelik yükseklikten dereye uçtu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 10 metrelik yükseklikten dereye uçtu. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Şehitler Caddesi Halkapınar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Onur D. otomobiliyle Şehitler Caddesi'nde ilerlediği sırada, 35 AEH 651 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Onur D. ise yardım gelmesini bekledi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, Onur D.'yi merdiven yardımıyla dereden çıkardı. Kazada hafifi şekilde yaralanan Onur D., ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Onur D. ve otomobilinden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Onur D.'nin kurtarılmasından görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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