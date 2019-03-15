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DHA YURT - OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 03:56 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y.

ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki 34 PP 8069 plakalı otomobil ile Yiğit Can Y.'nin kullandığı 01 FKV 06 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Yiğit Can Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Can Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde incelemede motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Ambulanstaki yaralıdan görüntü
- Otomobilden görüntü
- Otomobilin hasar gören yerlerinden görüntü
- Motosikletten görüntü
- Motosikletin 80 kilometre/saatte takılı kalan hız kadranın görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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