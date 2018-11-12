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DHA YURT - OTOMOBİL İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 07:12 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobil ile panelvanın kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

ADANA'da otomobil ile panelvanın kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker ile Ziyapaşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EBB 91 plakalı otomobil ile 34 VS 0213 plakalı panelvan, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan panelvandaki iki kişi, kapı kilidinin sıkışması sonucu araçtan çıkamadı. Otomobil sürücüsü kazada yara almadan kurtulurken yolcu konumunda bulunan iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvandan çıkmayan iki kişiyi kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtardı. Bu anlar vatandaşlar tarafından, an be an kayda alındı. Görüntü çeken meraklı kalabalık, polis tarafından uzaklaştırıldı. Otomobilin arka koltuğunda boş alkol şişesi ve enerji içeceği kutuları görülürken, hız göstergesinin ise 90 kilometre/saatte takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Panelvandaki iki kişiden görüntü
- İtfaiye ekibinin gelişi
- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü
- İki ambulansın gelişi
- Vatandaşların cep telefonu ile görüntü çekmesi
- İtfaiye erlerinin araçtaki iki kişiyi çıkartması
- Hasar gören otomobilden görüntü
- Otomobilin içinden görüntü
- Otomobilin takılı kalan kadranından görüntü
- Otomobilin arka koltuğundaki boş içki şişesi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'46" - BOYUT: 310 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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