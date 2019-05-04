HABER

DHA YURT - OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 03:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil farı yanmadığı ileri sürülen motosiklete arkadan çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil farı yanmadığı ileri sürülen motosiklete arkadan çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet 80 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamamlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İnegöl İlçe merkezine giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki far ve stop ışıkları yanmadığı ileri sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaklaşık 80 metre sürüklenen motosiklet ile otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Rasul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yaralının hastaneden görüntüsü
-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattıTuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı
Cinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemişCinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet şüphelisi, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

Cinayet şüphelisi, arama çalışmalarına yardım istemiş

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.